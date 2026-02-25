Баскетболният "Локо" (Пловдив) продължава да изненадва всички в годината на дебюта си

В дебютния си сезон в Националната баскетболна лига (НБЛ) БК "Локомотив" (Пловдив) направи впечатляващ пробив и буквално сантиметър не му достигна да спечели финала срещу "Черно море Тича".

При 88:87 за варненци в последната секунда на финала за купата в Ботевград Девъръл Рамзи стреля към коша на съперника, но топката отскочи от ринга и донесе купата на "моряците".

Към момента това е постижение без прецедент за мъжкия баскетбол в града под тепетата. Класирането за мача за трофея беше постигнат след поредица силни срещи в елиминационната фаза, в които тимът показа способност да се справя в напрегнати ситуации.

"Тръгнахме за турнира без очаквания и с доза неизвестност. Отборът ни е дебютант и без никакъв опит в турнирни срещи. Лично аз имах притеснение, че липсата на опит може да ни попречи да покажем добър баскетбол, какъвто играехме до момента. Имаше и определено напрежение", разказа пред "24 часа" старши треньорът на отбора Асен Николов.

Пътят до финала беше белязан от доза драматични моменти. В полуфинала срещу БК "Рилски спортист" решаващата тройка на Рамзи донесе победата.

"След тройката се опитах да запазя самообладание, защото трябваше да съхраним резултата в оставащите 4,7 секунди. След сирената за края на мача беше експлозия от емоции и адреналин. Неописуемо е", допълни Николов.

Финалът срещу утвърдения съперник беше повече от спортно съревнование за момчетата. В съблекалнята преди мача Николов окуражил играчите и им казал да дадат всичко от себе си. "Тактиката в този мач щеше да играе второстепенно значение. Исках всеки да извади последните си останали сили и да играе с цялото сърце за емблемата на "Локомотив" и нашите привърженици", посъветвал той играчите в съблекалнята.

Отборът е уникален и с това, че е изграден като изцяло фенски проект.

Ръководството се състои от привърженици, които участват пряко в организацията и развитието на клуба. Точно това и осигурява стабилната връзка между отбора и публиката. Атмосферата на домакинските срещи също е изключително жива на всеки мач. "Феновете на "Локомотив" Пловдив са най-ценни за нашия клуб. Когато застанат зад нас, са като стена, която ни кара да знаем, че пътят е само напред. Подкрепата след финала беше феноменална и ще ни помогне по-бързо да преодолеем разочарованието", казва Николов.

До този грандиозен успех пловдивският тим достигна след силния сезон 2024-2025 в Българската баскетболна лига (ББЛ), когато спечели требъл и си осигури място в НБЛ по спортен път. За две години "Локо" се превърна от малък амбициозен проект в отбор, който участва във финал за национален трофей. Дебютният сезон в НБЛ показа също, че отборът не е случаен участник и представянето му в първенството, и в турнира за Купата показва дисциплина, здрава ротация и зряла игра спрямо предходните сезони.

„Преди около месец говорихме с момчетата, че целта ни до края на сезона са два финала. Едната вече я изпълнихме - остава финалът за първенството", сподели Николов за предстоящата плейофна фаза.