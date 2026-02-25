Карлос Насар отново е спортист №1, президентът Йлияна Йотова го награди (Снимки)

Карлос Насар не само е най-добрият щангист в света. Световен и европейски шампион, световен рекордьор, а вече и двукратен победител в анкетата за спортист №1 на България.

Така голямата звезда във вдигането на тежести стана 9-ият, който два пъти печели анкетатата. Шампионът получи своята награда от президента на България Илияна Йотова.

"През последните години спортистите ни направите истински щастливи, направиха ни горди българи, накараха ни да повярваме отново, че българският спорт не е загубено. Накараха техните колеги от различни страни по целия свят да заговорят за българския спорт", каза Йотова пред журналисти, като посочи, че чужди треньори гледат изпълненията на родните ни спортисти, за да учат от тях и, че млади хора от целия свят им подражават.

Президентът изрази мнението, че на спорта трябва да се гледа като приоритет не само заради спортната слава, но и заради благоприятното влияние, което може да има върху децата, които израстват като любители и професионалисти.

Рекордьор по награди с 4 е легендата на леката атлетика Стефка Костадинова.

На второ място в 68-ото издание на анкетата е лидерът на националния ни отбор по волейбол Александър Николов. Реализатор №1 на световното във Филипините, на което България спечели сребърните медали, задмина своя баща Владимир, стигал до третото място в “Спортист на годината”. Името на Александър бе обявено от Весела Лечева, избрана за председател на Българския олимпийски комитет.

Трети за 2025 г. според гласовете на 117 спортни журналисти е българската гордост в алпийските ски Алберт Попов. Четвърти е друг представител на зимните спортове - Тервел Замфиров, който доказа класата си и на току-що завършилите олимпийски игри в Италия с бронзов медал. Той бе награден от голмайстор №1 на националния ни отбор по футбол и Димитър Бербатов, за когото това бе първа изява като съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.

В класацията следват вицешампионът във Формула 3 и вече пилот във Формула 2 Никола Цолов, Симеон Николов - разпределител на националния ни отбор по волейбол и по-малък брат на Александър, шампионът за юноши от “Уимбълдън” и US Open и №1 в света Иван Иванов, най-добрата ни състезателка в художествената гимнастика Стилияна Николова и европейският шампион по лека атлетика Божидар Саръбоюков, а 10-и е двукратният победител в анкетата Александър Везенков, бивш баскетболист №1 на Европа.

Отбор №1 очаквано е националният ни по волейбол за мъже. Наградата връчи футболната легенда Христо Стоичков - единственият българин със “Златната топка”. Треньор №1 в анкетата на в. “Труд” е селекционерът на националите Джанлоренцо Бленджини.

Награда има и за националния ни отбор по волейбол за жени до 19 г. и старши треньора Атанас Петров.

На първо място сред спортистите с увреждания е Ружди Ружди, който миналата година спечели шестата си световна титла в леката атлетика.

Тъй като през 2020 г. заради коронавируса не можа да я получи, сега наградата си взе Цветана Пиронкова. Тогава тя бе избрана за №1 , след като при завръщането си на корта от майчинство стигна до четвъртфиналите на откритото по тенис на САЩ в Ню Йорк и направи страхотен мач с американската суперзвезда Серена Уилямс.

Специална награда имаше и за 10-ия от олимпийските игри Владимир Зографски - българина в световния елит на ски скоковете. С “Вдъхновение” за 2025 г. бяха отличени Мая и Владимир Николови - родителите на Александър и Симеон.

Спортист за пример е национал по футбол - звездата на английския “Лийдс” Илия Груев.

Златни статуетки бяха връчени и в много специалната категория “Вечен №1”. Миналата година спортът ни се раздели с двукратните олимпийски шампиони по вдигане на тежести и борба Норайр Нурикян и Боян Радев, както и с бившия отличен играч, превърнал се впоследствие в любимия футболен треньор на България Димитър Пенев.

От тази година Българската асоциация на спортните журналисти учреди награда за спортен коментатор на името на Петър Василев и дебютен носител е друг изключителен колега - Асен Спиридонов.



