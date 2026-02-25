Треньор №1 на България: Не предполагах, че ще получим такава любов от феновете

Италианецът Джанлоренцо Бленджини, който логично бе избран за най-добър треньор на България за 2025 година, след като изведе волейболистите до второ място в света, говори на церемонията:

"Скъпи колеги спортни журналисти, благодаря на всички от вас, които сте гласували за мен. Това е една изключителна привилегия. Благодаря много на президента на нашата федерация Любомир Ганев и на вицепрезидента Давид Давидов за подкрепата, която получихме. Без вас това нямаше да бъде възможно. Преди всичко обаче трябва да благодаря на нашите волейболисти. Без тях този невероятен резултат нямаше да бъде възможен. Нашата работа като треньори е да ги убедим, че те могат да станат по-добри. Ако те повярват в това, което искаме да направим, тогава можем да постигнем и тези резултати. Едно голямо браво на нашите момчета, на състезателите, които бяха главните герои в това дело.

И накрая едно огромно благодаря на българската публика и на българските фенове за цялата любов и подкрепа, която получихме от тях. Когато подписах договора си като треньор на националния отбор, знаех с какви играчи разполагам и че те имат потенциал. Знаех, че ще имам и условията за работа, но не предполагах, че ще имаме и такава любов от феновете и ще преживеем това, което ни се случи след завръщането от световното първенство. Още веднъж едно огромно благодаря на всички български фенове", заяви Бленджини.