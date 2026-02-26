Григор Димитров: И двамата с Ейса трябва да правим жертви

Григор Димитров все още опитва да намери добрата си игра. Не е лесно след дългото отсъствие заради скъсания гръден мускул и претърпяната операция.

В екипа на най-добрия български тенисист в историята вече е аржентинецът Давид Налбандян - също бивш №3 в света. Финалистът от “Уимбълдън” през 2002 г. едва ли е останал доволен от това, което видя от Григор Димитров в Акапулко. Явно предстои доста работа, ако двамата останат заедно задълго. Разчита се и на другия треньор Ксавие Малис.

Първият мач на Димитров в Мексико се оказа и последен. Носителят на титлата за 2014 г. загуби 3:6, 3:6 от Теранс Атман (Фр), в момента 63-и в ранглистата на АТП. Не може да се отрече желанието, с което Григор започна, но след 3:2 грешките му заваляха и той позволи на съперника си да направи серия от 7 поредни гейма. Пропуснатите възможности за връщане на пробива малко по-късно като че ли прекратиха съпротивата на Григор.

Загубата е четвърта поредна за нашия тенисист след успеха му срещу Пабло Кареньо Буста (Исп) в първия кръг в Бризбейн. Така Димитров изравни свой антирекорд.

През 2019 г. той имаше проблеми с рамото и както сам призна по-късно, му е било трудно дори да вдигне чаша. Но не пожела да се оперира и трябваше да премине през много неприятен период. Серията му от загуби на “Ролан Гарос”, в Куинс, на “Уимбълдън” и в Атланта спря в Лос Кабос, но Димитров падна до 78-о място в ранглистата. И последва откритото на САЩ, където за първи път в кариерата си победи швейцарската легенда Роджър Федерер и стигна полуфинал в турнира от “Големият шлем” в Ню Йорк.

Следващото участие в програмата на Григор Димитров е на “Мастърс 1000” в Индиън Уелс, Калифорния, от 4 март.

По време на престоя си в Акапулко нашият тенисист очаквано бе попитан за отношенията му с Ейса Гонсалес, тъй като актуалната му приятелка е мексиканка.

“Много сме щастливи заедно, но и двамата знаем, че трябва да правим жертви заради нашите кариери и непрекъснатите пътувания. Невероятно е до себе си да имаш човек, който те разбира и обича. Тя е невероятна. Непрекъснато мислим как да намираме начин да прекарваме повече време заедно. Най-важното е, че разчитаме един на друг във всеки момент”, отговори Григор. Двамата с Ейса посрещнаха новата 2026 г. на брега в Сидни в компанията на приятели, а актрисата и модел после остана известно време в Австралия, преди да поеме за САЩ за поредния си професионален ангажимент.

Тъй като Мексико е една от страните домакини на предстоящото световно по футбол, от една местна телевизия му зададоха няколко въпроса по темата.

“Разбира се, че обичам футбола, но повече ми харесва да играя, отколкото да гледам”, каза бившият №3 в света.

Нашият тенисист трябваше да отговори къде атмосферата е най-подходяща за такъв шампионат - другите две държави са САЩ и Канада, и той посочи Мексико.

“Кой ще спечели титлата?

“Мексико” (след кратко колебание и голяма усмивка).

На Димитров не му бе спестен и въпросът кого предпочита - Кристияно Роналдо или Лионел Меси.

“И двамата. Не съм чак толкова запален фен, за да избера единия пред другия. Не крия, че страшно харесвам Кристияно, но в същото време и Меси е страхотен”, отвърна Григор.

В Акапулко Димитров продължава участието си на двойки, като негов партньор е Флавио Коболи. На четвъртфинала те очакват Остин Крайчек (САЩ)/Никола Мектич (Хърв) или Рафаел Жодар (Исп)/Родриго Пачеко-Мендес от домакините.

В турнира играе и роденият в Асеновград Васил Кирков, който обаче представя САЩ. Той отново си партнира с Барт Стевенс (Нид) и също на четвъртфинал.

