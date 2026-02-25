Карлос Насар: Конкуренцията за №1 на България наистина бе жестока

Щангистът Карлос Насар, който за втори пореден път стана спортист №1 на България, говори след церемонията:

"Вдигането на тежести си остава по-тежка задача от получаването на награди. Тези неща не тежат чак толкова много и засега се справям с тях. Гледам да се справям и с рекордите. Засега всичко върви добре.

Тази награда не беше толкова очаквана, тъй като през миналата година имаше много добри моменти. Например с волейболистите, с които много се гордеем. Александър Николов изведе отбора до второто място в света. Мисля, че конкуренцията наистина бе жестока. За мен тази награда не е толкова важна. Важно е самото събитие, защото това е едно признание от обществото. Смятам, че всеки щеше да бъде щастлив, без значение кой е победителят, защото всички заслужават", сподели уникалният ни тежкоатлет.