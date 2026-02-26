ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новата любимка на България Лора Христова номиниран...

Новата любимка на България Лора Христова номинирана за изненадата на олимпиадата (къде се гласува)

Новата любимка на България след чудесното си представяне на зимните олимпиадата в Милано/Кортина Лора Христова е номинирана за изненадата на игрите от Международния съюз по биатлон (IBU).

22-годишното момиче от Троян спечели бронз в индивидуалната дисциплина на биатлона.

Другите номинирани са Тереза Воборникова от Чехия, която взе бронз в масовия старт.

Следват мъжете на Финландия, стигали до 7-о място в щафетата, и Ане де Беше, донесла първо участие на Дания в масов старт на олимпиада. Тя иначе си и норвежка.

Гласува се тук.

