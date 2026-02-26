Новата любимка на България Лора Христова номинирана за изненадата на олимпиадата (къде се гласува)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата любимка на България след чудесното си представяне на зимните олимпиадата в Милано/Кортина Лора Христова е номинирана за изненадата на игрите от Международния съюз по биатлон (IBU).

22-годишното момиче от Троян спечели бронз в индивидуалната дисциплина на биатлона.

Другите номинирани са Тереза Воборникова от Чехия, която взе бронз в масовия старт.

Следват мъжете на Финландия, стигали до 7-о място в щафетата, и Ане де Беше, донесла първо участие на Дания в масов старт на олимпиада. Тя иначе си и норвежка.

Гласува се тук.