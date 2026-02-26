"Юве" поведе с 3:0 срещу "Галатасарай", но се сбогува с Шампионската лига (резултати)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След "Интер" и "Ювентус" се сбогува с Шампионската лига, но по доста болезнен начин.

В реванша от плейофите за осминафиналите италианският гранд поведе с 3:0 в Торино срещу турския "Галатасарай", след като падна 2:5 в Истанбул.

При изравнен резултат се стигна до продължения. Гостите обаче вкараха 2 пъти и след 2:3 продължи напред.

В осминафиналите "Галатасарай" ще срещне "Тотнъм" или "Ливърпул", като жребият е в петък.

"Аталаната" все пак осигури един италиански представител в осминафиналите след 4:1 над "Борусия" (Д) и общо 4:3.

Тимът от Бергамо среща "Арсенал" или "Байерн".

Носителят на трофея в Шампионската лига ПСЖ направи 2:2 в реванша от френското дерби с "Монако" и с 5:4 продължава напред. Чака "Челси" или "Барселона".

"Реал" би 2:1 "Бенфика" в Мадрид и с общо 3:1 е на осминафинал. Там жребият ще му предостави "Манчестър Сити" или "Спортинг" (Лисабон).