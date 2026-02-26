Спортист №2 на България е реализатор №1 на Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спортист номер 2 на България Алекс Николов е реализатор №1 в редовния сезон на италианския волейболен елит.

В последния 22-ия кръг 22-годишният посрещач наш ас регистрира 16 точки за победата на "Лубе" с 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) над гостуващия "Монца" с друг световен вицешампион в състава - Мартин Атанасов и 18-годишния ни талант Жасмин Величков. Те съответно приключиха с 4 и 6 точки.

Алекс натрупа 450 точки в 21 мача (в един изтърпя наказание) в редовния сезон.

Втори с 430 е белгийският диагонал на "Милано" Фере Регерс, който стигна до тях в 22 срещи.

В 1/4-финалите "Лубе" като 6-и в подреждането среща третия и действащ шампион "Тренто". Алекс и компания бяха финалисти миналия сезон.

Осмият "Монца" ще има трудна задача срещу лидера "Перуджа".