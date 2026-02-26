ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Женският ни национален отбор по тенис ще играе на турнир в Босна и Херцеговина

Националният тим на България за жени ще участва от 6 до 12 април в турнира от втора група на Евро-африканската зона на „Били Джийн Кинг къп". Надпреварата ще се проведе на клей кортове в Баня Лука (Босна и Херцеговина).

Другите отбори, които ще се включат в турнира, са Босна и Херцеговина, Египет, Кипър, Израел, Австрия, Република Северна Македония, Република Южна Африка, Финландия и Мароко.

Първите два състава ще спечелят промоция за първа група на Евро-африканската зона на „Били Джийн Кинг къп", а последните четири ще изпаднат в трета група.

