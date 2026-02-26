Клоп напуска работата си в "Ред Бул"?

Бившият треньор на "Ливърпул" и "Борусия" (Дортмунд) Юрген Клоп ще напусне поста си в "Ред Бул", събощава австрийското издание Salzburger Nachrichten. Новината идва малко повече от месец, след като от "Реал" (Мадрид) признаха, че са обмисляли възможността германецът да поеме треньорската роля.

Клоп не е поемал треньорски ангажимент, откакто напусна „Анфийлд" преди две години, преминавайки към офис позиция като ръководител на глобалния футбол в "Ред Бул". Неговият агент многократно заяви, че той щастлив в настоящата си роля, а самият Юрген Клоп се дистанцира от завръщане към треньорството.

От компанията засега отричат скорошно напускане на германския специалист, чийто договор е до 2029 година. Изпълнителният директор Оливер Минцлаф категорично отхвърли информацията пред Sky Sports DE.

„Това са пълни глупости. Ние сме изключително доволни от работата, която Юрген Клоп върши. Той инвестира много време и усилия, поддържа постоянна комуникация с нашите треньори и спортни директори и продължава да развива футболната философия на "Ред Бул". Убедени сме, че той е правилният човек за тази работа", заяви той.