Отписаха "Реал" и "Барса" от Шампионската лига

“Реал” и “Барселона” нямат почти никакъв шанс да спечелят Шампионската лига.

Това сочи проучване на Football Metts Data, след като плейофите за най-комерсиалния турнир приключиха и всички 1/8-финалисти вече са ясни. Жребият е утре. А мачовете ще се изиграят в средата на месец март.

Мадридчани се промушиха в топ 16, елиминирайки “Бенфика” на Жозе Моуриньо с нова победа, този път 2:1 в Испания, и така с общ резултат 3:1 си гарантираха поне още 2 мача в турнира. Героят за “белия балет” отново се казваше Винисиус. Бразилецът донесе успеха за “Реал” с гол през второто полувреме. И така се превърна в първия в историята на Шампионската лига, който отбеляза гол и в двата мача от елиминационната фаза срещу отбор на Жозе Моуриньо.

По време на двубоя на “Бернабеу” пък се заформи нацистки скандал. Фен на “Реал” бе уловен да прави подобни жестове от трибуните. Той е бил идентифициран от камерите за сигурност, каквито по нашите терени липсват. Мадридчани веднага се разграничиха от запалянкото. И той повече не може да стъпва на стадиона на клуба.

“Реал” (Мадрид) осъжда този тип жестове и всички, които подбуждат насилие и омраза в спорта и обществото”, написаха от столичния клуб.

С оглед на показаното от “Реал”, а и на сериозната конкуренция симулатор дава едва шанс от 5% рекордьорът по титли от европейските надпревари да триумфира накрая с купата. Шансът “Реал” да премине 1/8-финалите пък също е доста малък - едва 51%. В битка за 1/4-финалите съперник на отбора на Алваро Арбелоа ще е някой измежду “Спортинг” (Лисабон) или “Манчестър Сити”.

Появи се и слух, че мечтаният за “Реал” треньор Юрген Клоп скоро ще приключи ангажиментите си с “Ред Бул”. Германският спец, направил солидна кариера с “Борусия” (Д) и “Ливърпул”, е ръководител на глобалния футбол. В Австрия обаче твърдят, че Клоп скоро ще напусне заемания пост. А това ще го доближи до мадридчани.

Положението за другия гранд от Испания - “Барселона”, е сходно. Според прогнозата шансът каталунците да вдигнат Шампионската лига е едва 7%. На 1/8-финалите “Барса” ще играе с ПСЖ или “Нюкасъл”, като възможността играчите на Ханзи Флик да елиминират един от двата противника е оценена на 54%.

Най-голям шанс за трофей в края на сезона се дава на “Арсенал”. Лондончани спечелиха убедително същинската фаза. И са сочени за фаворит номер 1 с 29%. Второто място в прогнозите е за “Байерн” (М). А трети е “Манчестър Сити” на Пеп Гуардиола.

В същото време “Аталанта” спаси честта на Италия. Бергамаските елиминираха с късна драма “Борусия” (Дортмунд) и така останаха единственият представител на Ботуша в състезанието.

Следващата задача пред “Аталанта” обаче е доста по-трудна. Съперник в битката за топ 8 ще е или “Арсенал”, или “Байерн” (М).

Драмата в Италия обаче бе най-голяма малко по̀ на запад в Торино. Местният “Ювентус” бе на крачка от най-голямата сензация, след като победи 3:0 “Галатасарай”, и така общият резултат стана 5:5. Забележителното е, че “бианконерите” вкараха 2 от попаденията си с човек по-малко. В продължението обаче турците матираха 2 пъти вратата на “Юве” и елиминираха гранда.

“Галатасарай” чака един измежду “Ливърпул” и “Тотнъм” на следващото стъпало в Шампионската лига.