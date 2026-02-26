Гидженов мина под мониторинг на УЕФА

Eдин от най-прогресиращите рефери на България Радослав Гидженов получи ново признание от УЕФА, което е пряко продължение на изключително успешната за него 2025 година и промоция в Категория 1 на международното съдийство.

35 годишният пловдивчанин ще бъде част от 10-те съдии от Европа, които ще бъдат под пряк мониторинг на СК на УЕФА.

Гидженов заедно с представители на елита на Висшата лига на Англия и Германската Бундеслига попадна в програмата ментори и таланти, която стартира в Нион Швейцария през месец април и ще продължи в рамките на една година. Тези съдии ще бъдат наблюдавани за евентуална бърза промоция в най-високата категория на международното съдийство – Категория Елит.

Преди ден българският рефер отново ръководи на високо ниво осминафинален сблъсък от младежката Шампионска лига между отборите на "Жилина" (Словакия) и белгийския "Брюж".