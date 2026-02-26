Национал на България ще играе още повече в Гърция

Българският защитник Мартин Георгиев ще получава все повече игрово време в АЕК, тъй като сезонът става все по-труден за отборите в челото на гръцката Суперлига и ще е нужна ротация в стартовия състав на Марко Николич, прогнозира koubanezos.gr.

Бившият футболист на "Славия "записа пълни 90 минути в предишната седмица срещу "Левадиакос", като отзивите бяха повече от добри.

1-и март e следващата среща на отбора на бъългарина, като той и съотборниците му са гости на "Волос". За тази среща старши треньорът Марко Николич има нови проблеми в защитата, тъй като камерунецът Аролд Мукуди е наказан и трябва да се търсят варианти.

:20-годишният български национал все още не е играл на естествената си позиция с екипа на АЕК, но получи игрово време като титуляр, запълвайки празнината след наказанието на Лазарос Ротас на дясното крило на защитата миналата неделя срещу Левадиакос. Той се справи много добре, показа, „че е на крака" и създаде впечатление, че играе за отбора от дълго време. И също има своите шансове преди неделя, но те изглеждат по-малко от тези на Вида. Във всеки случай, важното за Николич е, че разполага с опции от играчи, които са едновременно добри играчи и имат скорост", пише от своя страна monobala.gr, цитиран от БТА.