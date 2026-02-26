Шави може да поеме Мароко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Именитият бивш футболист и впоследствие старши треньор на "Барселона" Шави Ернандес може да стане селекционер на националния тим на Мароко.

Той е без треньорски ангажименти, откакто напусна каталунците преди 18 месеца, като в този период беше свързван с няколко клуба, но не бърза с избора на нова работа.

Според испанския вестник Marca, той е на прага да поеме представителния състав на Мароко, за който предстои участие на световното първенство през лятото.

Местната федерация търси заместник на настоящия старши треньор Уалид Реграги, след като отборът не успя да спечели турнира за купата на африканските нации, на който беше домакин.

Тимът на Мароко е в група с Бразилия, Шотландия и Хаити на Мондиал 2026.