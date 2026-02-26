Гонзо: На Бербатов няма да му стигнат 2 месеца, за да прочете проблемите във футбола

Президентът на БФС Георги Иванов жегна предшественика си Борислав Михайлов и бившия му съперник в битката за поста Димитър Бербатов.

Гонзо даде началото на новия проект на централата “Мисия Талант”, който има за цел да категоризира eлитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните деца. Освен ръководните фактори на БФС в събитието участие взеха представителите на белгийската компания, която от години си сътрудничи с ФИФА и с някои от най-големите федерации и първенства на планетата, като въвежда единни стандарти за качество и добри практики.

Бербатов беше обявен като съветник по спортните въпроси на служебния премиер Андрей Гюров. И сподели, че е насреща за разговори със спортната общественост.

“Ще му изпратят толкова проблеми за два месеца, че няма да има време да ги прочете”, каза Гонзо иронично по адрес на Бербатов. “Трудим се и работим, за да може всички българи да се гордеят. Проблемите ни са в основата. Ако не посееш жито, няма да можеш да жънеш”, добави още президентът на БФС.

Иванов разкри, че проблемите във футбола ни в момента са останали от предишното ръководство.

“Държавна подкрепа – боря се две години. Всички знаем какви са проблемите. Това е тежко наследство, което съм получил от предишното ръководство. Работим по проекти да се подобрят материални бази и стадиони”, каза още Гонзо на събитието, на което представители имаха почти всички елитни клубове у нас.

И добави: “Разговарям с всички президенти – само за футбол. Нямам проблем да се виждам с всеки един и да разговарям за футбол. Аз лично нямам напрежения и конфликти с никого. Ако някой има претенции към федерацията... Футболът е спорт с високо напрежение. Всяка седмица някой има претенции. Нормално е някой да критикува, да не е доволен – ние работим по правилата. Единственият вариант е по правилниците, които имаме”, коментира Иванов недоволствата от “Лудогорец” и още няколко елитни тима.