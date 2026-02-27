Отново трактори на “Армията”, този път заради терена

Цяла флотилия трактори се появи на “Българска армия”, но този път заради терена. В понеделник ирландската фирма SIS Pitches трябва да започне работа. За целта са подравнени 2/3 от площта на игрището откъм сектор “В”. Другата 1/3 все още е извън техния обсег, защото трябва там да се използва тежка техника за остъкляването на сектор “А”.

В близките седмици ще стартира и ремонтът на терена пред ресторанта на базата в Панчарево. Целта на ръководството е двете игрища да са с еднакво покритие, за да се тренира и играе при едни и същи условия.

Паралелно с терена вървят и последните етапи от грубия строеж на новия стадион на ЦСКА, като след това ще стартират и довършителните. Целта е от новия сезон “червените” да се завърнат у дома след близо 2 години, които бяха необходими за реконструкцията.

Планира се пред сектор “А” да има и паметник на първите шампиони в историята от знаменитата снимка, на която носят капитана си Нако Чакмаков, който пък държи трофея за шампион през 1948 г. Там трябва да бъде и този на великия Димитър Пенев.

