Съд: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде кла...

Времето София  / 
Моуриньо изгледал загубата от "Реал" от рейса на "Бенфика"

1020
СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо отказа да присъства на пресстудиото на „Сантяго Бернабеу" по време на реванша от плейофния кръг на Шампионската лига срещу "Реал" (Мадрид) (1:2). Според Record, португалският специалист е гледал мача от автобуса на отбора. Моуриньо получи червен картон в първия двубой срещу преди седмица в Лисабон, така че не успя да ръководи отбора от страничната линия.

Испанците спечелиха първия мач с 1:0, като се класира за осминафиналите на Шампионската лига, където ще се изправи срещу "Манчестър Сити" или "Спортинг" (Лисабон). Жребият ще се проведе в петък, 27 февруари.

След срещата Моуриньо общува с фенове, раздава автографи и се снима с тях въпреки поражението. Телевизия El Chiringuito публикува видеоклип на треньора, който излиза от автобуса, за да говори с привържениците.

СНИМКА: РОЙТЕРС

