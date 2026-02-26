ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съд: „Алтернатива за Германия“ не може да бъде кла...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22367387 www.24chasa.bg

Министър Димитър Илиев се срещна с президента на Европейската федерация по водни спортове Антонио Жозе Силва

2560
Министър Илиев и Антонио Жозе Силва. Снимка: Министерство на спорта

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев проведе работна среща с президента на Европейската федерация по водни спортове, по време на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на плувните спортове и насърчаването на активния начин на живот сред младите хора.

В рамките на разговора специално внимание беше отделено на предстоящия международен семинар за сертифицирани официални лица, ангажирани със състезанията под егидата на континенталната централа, който ще се проведе в София. Форумът ще събере експерти, съдии и представители на водните спортове от различни европейски държави. Очаква се дискусиите да допринесат за обмен на добри практики, повишаване на квалификацията на специалистите и засилване на сътрудничеството между националните федерации.

По време на срещата беше обсъдена и необходимостта от активно популяризиране на масовия спорт сред децата и младите хора. Двете страни подчертаха, че спортът има ключова роля за изграждането на здравословни навици, дисциплина и социални умения, както и за ограничаването на нарастващите прояви на агресия сред подрастващите. Според участниците в разговора развитието на достъпни спортни инициативи и програми може да се превърне в ефективен инструмент за превенция и социална интеграция.

Президентът на европейската централа Антонио Жозе Силва изрази удовлетворение от доброто сътрудничество с българската федерация, ръководена от Георги Аврамчев, който присъства на срещата. Силва подчерта, че България е активен партньор в развитието на водните спортове в Европа и играе важна роля в организирането на международни инициативи и обучителни форуми. В разговорите участва и Петър Стойчев, член на Техническата комисия към Световната федерация по водни спортове.

Министър Илиев и Антонио Жозе Силва. Снимка: Министерство на спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви