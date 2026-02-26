"Ференцварош" - "Лудогорец" 0:0, залогът е 1/8-финал в Лига Европа (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ференцварош" и "Лудогорец" изиграят при резултат 0:0 в мача реванш от плейофите за 1/8-финалите в Лига Европа.

Още от първата секунда домакините от Унгария се втурнаха в атака към вратата на разградчани.

В първия мач в България родният първенец взе аванс 2:1. За да изравни най-доброто си постижение в историята си - достигането до 1/8-финал, играчите на Пер-Матиас Хьогмо не трябва да губят в Унгария.

Стадион "Групама Арена" е почти изпълнен до краен предел, подкрепяйки домакините.

Това е мач номер 5 за двата тима през този сезон. Битките между "Лудогорец" и "Ференцварош" започнаха още в пресевките на Шампионската лига. В България дуел номер 1 завърши наравно, а в унгарската столицата домакините победиха 3:0. Двата тима се изправиха и в същинската фаза на Лига Европа, като отново "Ференцварош" се поздрави с успеха.

Ако "Лудогорец" не загуби тази вечер на "Групама Арена", ще изравни най-доброто си класиране в Лига Европа – осминафиналът през 2014 година.

Ето и съставите на двата отбора:

ФЕРЕНЦВАРОШ: 99. Давид Гроф - 4. Мариано Гомес, 27. Ибрахим Сисе (К), 28. Туун Раемаекерс - 25. Чебрайло Макрецкис, 36. Габи Каниховски, 15. Мохамад Абу Фани, 23. Бенсе Отвош, 20. Каду - 75. Лени Джоузеф, 11. Бамиделе Юсуф

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Хендрик Бонман - 17. Сон, 55. Идан Нахмиас, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К) – 30. Педро Нареси – 11. Кайо Видал, 23. Дерой Дуарте, 14. Петър Станич, 77. Ерик Маркус – 9. Квадво Дуа