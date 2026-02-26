ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Златислава Чуканова на полуфинал на Купа „Странджа" и си осигури минимум бронз

1252
Златислава Чуканова си осигури медал. Снимка: БФ бокс

Златислава Чуканова се изстреля на полуфиналите на Купа „Странджа". Носителката на трофея от миналата година постигна категорична победа над украинката Альона Унковска. Националката ни демонстрира класа и не остави шансове на съперничката си за чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Така Злати си осигури минимум бронзов медал. В събота тя ще се изправи срещу Ануш Григорян (Армения).

Голямата цел – български финал в категорията за съжаление няма да се реализира. Венелина Поптолева допусна поражение с 2:3 гласа от ирландката Кейтлин Фрайърс. Нашето момиче изигра много силен мач, в който загуби първия рунд, но спечели втория. Всичко се реши в третата част, в която обаче съдиите предпочетоха боксьорката от Ирландия и така се стигна до драматичното поражение.

В категория до 65 килограма при мъжете Румен Руменов отстъпи на представителя на Грузия Леван Демурови.

Купа „Странджа" продължава с вечерната програма, в която днес няма българско участие. Утре на ринга в зала „София" ни очакват шест двубоя с български представители.

Билети за Купа „Странджа" може да намерите онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 10 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.

