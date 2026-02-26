Златислава Чуканова на полуфинал на Купа „Странджа" и си осигури минимум бронз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Златислава Чуканова се изстреля на полуфиналите на Купа „Странджа". Носителката на трофея от миналата година постигна категорична победа над украинката Альона Унковска. Националката ни демонстрира класа и не остави шансове на съперничката си за чист успех с 5:0 съдийски гласа.

Така Злати си осигури минимум бронзов медал. В събота тя ще се изправи срещу Ануш Григорян (Армения).

Голямата цел – български финал в категорията за съжаление няма да се реализира. Венелина Поптолева допусна поражение с 2:3 гласа от ирландката Кейтлин Фрайърс. Нашето момиче изигра много силен мач, в който загуби първия рунд, но спечели втория. Всичко се реши в третата част, в която обаче съдиите предпочетоха боксьорката от Ирландия и така се стигна до драматичното поражение.

В категория до 65 килограма при мъжете Румен Руменов отстъпи на представителя на Грузия Леван Демурови.

Купа „Странджа" продължава с вечерната програма, в която днес няма българско участие. Утре на ринга в зала „София" ни очакват шест двубоя с български представители.

Билети за Купа „Странджа" може да намерите онлайн на платформите на Urbo и Kupibileti. Входът е 10 евро за целия ден. Входът за деца и младежи до 18 години е безплатен.