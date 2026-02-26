Приятелката на Григор Димитров: Страдах от емоционално преяждане

Приятелката на Григор Димитров призна, че е страдала от сериозно хранително разстройство. За Ейса Гонсалес всичко е започнало с внезапната смърт на баща ѝ.

“Трябваше да се справям с депресията и заради емоционално преяждане в опит да потуша душевната си болка за кратко време качих 15 кг. Едва на 15 г. внезапно се оказах пред погледите на хората, всяка моя снимка бе подлагана на дисекция, а всеки детайл - критикуван. Всеки имаше мнение за моето тяло, за това как трябва да изглеждам. Това постоянно наблюдение не доведе до състояние на самоунищожение. Бях обсебена от мисълта непрекъснато да си меря теглото и се питах дали хората ще ме харесват, ако отслабна още. Не стигнах до отговор. Това, което смятах за силна страна - да бъда такава, каквато ме искат, се оказа слабост. Чувствах се напълно изпразнена. Но в този период научих колко много може да ти помогнат волята и силната психика. Енергията, която реално харчиш за самоунищожение, може да се излозва, за да се превърнеш в такава, каквато мечтаеш да бъдеш. Сега съм зряла жена и сама избирам бъдещето си, но пътуването бе трудно и не е приключило. Горда съм, че скъсах с миналото. Никога не е късно да го направиш”, пише мексиканката.

