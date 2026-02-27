Само един българин остана в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След отпадането на "Лудогорец" в плейофите за осминафиналите на Лига Европа същото сполетя и ПАОК на контузения национален капитан Кирил Десподов.

В Испания гръцкият тим загуби с 0:1 от "Селта" и с общо 1:3 напусна турнира.

Така единственият българин, който фигурира като част от отбор стигнал до топ 16 на турнирите, е вратарят на младежкия национален тим Пламен Андреев.

Неговият полски "Лех" (Познан) би у дома финландския КуПС с 1:0 в реванша от плейофите за Лигата на конференциите и с 3:0 влезе в осминафиналите.

На жребия може да му се паднат "Райо Валекано" (Исп) или "Шахтьор" (Донецк, Укр).

Андреев, който е преотстъпен от нидерландския "Фейенорд", бе в групата тази вечер, но остана резерва. Юношата на "Левски" все още няма записана минута за "Лех".