Лора Христова убедително е №1 за изненада в биатлона на олимпиадата в Милано/Кортина

22-годишната Лора Христова убедително спечели фенския вот в гласуването във фейсбука на Международния съюз по биатлон (IBU) за най-голяма изненада на олимпийските игри в Милано/Кортина, на които нашето момиче спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 15 км. Над 20 000 са избрали чаровницата от Троян.

4,7 хиляди са предпочели Тереза Воборникова, за финландския мъжки тим са 525, Ане де Беш е събрала 300 гласа.

А ето как представи IBU кандидатите за изненада на олимпиадата:

"Лора Христова (България) не беше стъпвала на подиума нито веднъж в кариерата си досега. Българката изненада всички, след като стреля чисто в индивидуалната дисциплина и спечели бронзовия медал. Още по-впечатляващо е, че тя зае 11-о място в спринта и 7-о в преследването, които са най-добрите резултати в кариерата ѝ. Какъв невероятен начин да вдигнеш нивото!

Тереза Воборникова (Чехия) може и да е медалистка от световно първенство със смесената щафета, но нейният собствен индивидуален подиум не беше факт до олимпиадата. В масовия старт тя пропусна само един изстрел от двадесет и спечели бронзов медал. Тя се представи добре и в женската щафета, където чешкият отбор зае солидното 5-о място.

Мъжкият отбор на Финландия беше разчел перфектно върховата си форма. Оли Хиденсало стреля без грешка в индивидуалното и зае четвърто място, точно както в Лензерхайде миналата година. Останалата част от отбора също не разочарова и четирима атлети се класираха за мъжкия масов старт – исторически резултат за тима. В това състезание Ото Инвениус постигна втория най-добър резултат в кариерата си, завършвайки на 9-о място.

Ане де Беш (Дания) написа историята на датския биатлон с усилията си на Олимпиадата. Тя достигна 16-о място в спринта, което беше не само най-доброто постижение в кариерата ѝ, но и ѝ осигури място в масовия старт. Това се случва за първи път за датски биатлонист!"