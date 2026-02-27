ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бил Клинтън дава показания по случая Епстийн

Спорт по телевизията днес

Снимка: Ройтерс

10,50 ч Северна комбинация, СК в Кулм Eurosport 2

11,45 ч Ски, СК (ж), спускане в Солдеу Eurosport 1

12,30 ч Голф MAX sport 2

12,45 ч Футбол, "Арда" - "Спартак" "Диема спорт"

13,00 ч Футбол, Шампионска лига, жребий bTV Action/MAX sport 3

13,45 ч Снукър Eurosport 1

14,00 ч Лига Европа, жребий bTV Action/MAX sport 3

14,30 ч Ски скокове, СК в Кулм Eurosport 2

15,00 ч Тенис, турнир в Дубай MAX sport 1

15,15 ч Футбол, "Монтана" - "Ботев" (Пд) "Диема спорт"

16,50 ч Северна комбинация, СК в Кулм Eurosport 2

17,45 ч Футбол, "Славия" - ЦСКА 1948 "Диема спорт"

18,30 ч Тенис, турнир в Сантяго MAX sport 2

19,30 ч Футбол, "Фортуна" - "Бохум" "Диема спорт" 3

19,30 ч Футбол, "Динамо" (Др) - "Дармщат" "Нова спорт"

20,45 ч Снукър Eurosport 1

21,00 ч Баскетбол, Норвегия - България RING

21,00 ч Футбол, "Ал Шабаб" - "Ал Хилал" MAX sport 1

21,00 ч Голф Eurosport 2

21,30 ч Футбол, "Аугсбург" - "Кьолн" "Диема спорт" 3

21,45 ч Футбол, "Парма" - "Каляри" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, "Страсбург" - "Ланс" "Диема спорт"

22,00 ч Футбол, "Уулвърхемптън" - "Астън Вила" "Диема спорт" 2

22,00 ч Футбол, "Бристол С" - "Уотфорд" "Нова спорт"

22,00 ч Футбол, "Леванте" - "Алавес" MAX sport 4

22,45 ч Футбол, "Спортинг" - "Ещорил" RING

23,30 ч Тенис, турнир в Сантяго MAX sport 2

3,00 ч Тенис, турнир в Акапулко MAX sport 1

5,00 ч MotoGP, Гран при на Тайланд (трен.) MAX sport 2

5,50 ч MotoGP, Гран при на Тайланд (кв.) MAX sport 2

7,35 ч Moto 3, Moto 2, Гран при на Тайланд (кв.) MAX sport 2

9,50 ч MotoGP, Гран при на Тайланд, спринт MAX sport 2

