Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва проведоха срещи с Йотова и министър Илиев

Президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Жозе Силва бяха приети на работна среща от президента на Република България Илияна Йотова.

Аврамчев и Силва запознаха държавния глава с програмата и целите на предстоящия международен семинар по плуване, организиран от европейската асоциация. Форумът ще се проведе на 28 февруари и 1 март в София, като в него участие ще вземат всички сертифицирани официални лица, ангажирани със състезанията под егидата на континенталната централа.

По-късно Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва проведоха среща и с министъра на младежта и спорта Димитър Илиев.

По време на разговорите беше обсъдена необходимостта от активно популяризиране на масовия спорт сред децата и младите хора. Двете страни подчертаха, че спортът има ключова роля за изграждането на здравословни навици, дисциплина и социални умения, както и за ограничаването на нарастващите прояви на агресия сред подрастващите. Според участниците в разговора развитието на достъпни спортни инициативи и програми може да се превърне в ефективен инструмент за превенция и социална интеграция.

Пред спортния министър Антонио Жозе Силва изрази удовлетворение от доброто сътрудничество с българската централа, ръководена от Георги Аврамчев. Силва подчерта, че България продължава да бъде активен партньор в развитието на плувните спортове в Европа и да играе важна роля в организирането на международни инициативи и обучителни форуми. В срещата участва и Петър Стойчев, член на Техническата комисия към Световното плуване.

