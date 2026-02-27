Сформирана бе китайската спортна делегация за Зимните параолимпийски игри в Милано

14-тите Зимни параолимпийски игри ще се проведат от 6 до 15 март 2026 г. в Милано и Кортина, Италия. На 27 февруари в Пекин беше официално сформирана китайската спортна делегация. Председателят на Китайската федерация на хората с увреждания и председател на Китайския параолимпийски комитет Чън Кай беше назначен за ръководител на делегацията.

Общият състав на китайската делегация за Зимните параолимпийски игри наброява 167 души, сред които 70 състезатели (51 мъже и 19 жени), идващи от 9 провинции в страната. Средната възраст на атлетите е 27 години, като най-възрастният е на 40 години, а най-младият е на 18 години. Общо 62 състезатели са участвали в предишни Зимни параолимпийски игри, а 13 са печелили златни медали на Зимните параолимпийски игри в Пекин през 2022 г. Всички спортисти са аматьори, сред тях има работници, студенти, служители и лица на свободна практика.