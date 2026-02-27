"Реал" - "Сити" и ПСЖ - "Челси" в 1/8-финалите на Шампионската лига (жребий до финала)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пореден сблъсък "Реал" - "Манчестър Сити" (до момента са 15 с по 5 победи за противниците и 5 равенства) излъчи жребият за 1/8-финалите на Шампионската лига, който построи цялата схема до финала в Будапеща на 30 май.

Другият натопорчен дуел е между актуалния носител на трофея ПСЖ и световния първенец "Челси". Английският тим би европейския шампион във финала на клубния мондиал в САЩ

Ето всички двойки в 1/8-финалите:

"Реал" (М, Исп) - "Манчестър Сити" (Анг)

"Будьо/Глимт" (Нор) - "Спортинг" (Л, Пор)

ПСЖ (Фр) - "Челси" (Анг)

"Нюкасъл" (Анг) - "Барселона" (Исп)

"Галагасарай" (Тур) - "Ливърпул" (Анг)

"Атлетико" (М, Исп) - "Тотнъм" (Анг)

"Аталанта" (Ит) - "Байерн" (Гер)

"Байер" (Л, Гер) - "Арсенал" (Анг)

Първите мачове са на 10 и 11 март, а реваншите - на 17-и и 18-и.

1/4-финали:

"Реал"/"Сити" - "Аталанта"/"Байерн"

ПСЖ/"Челси" - "Галатасарай"/"Ливърпул"

"Нюкасъл"/"Барселона" - "Атлетико"/"Тотнъм"

"Будьо"/"Спортинг" - "Байер"/"Арсенал"

Първите мачове са на 7 и 8 април, а реваншите - на 14-и и 15-и.

1/2-финалите

ПСЖ/"Челси"/"Галатасарай"/"Ливърпул" - Реал"/"Сити"/"Аталанта"/"Байерн"

"Нюкасъл"/"Барселона"/"Атлетико"/"Тотнъм" - "Будьо"/"Спортинг"/"Байер"/"Арсенал"

Първите мачове са на 28 и 29 април, а реваншите - на 6 и 7 май.