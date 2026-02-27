"Реал" - "Сити" и ПСЖ - "Челси" в 1/8-финалите на Шампионската лига (жребий до финала)

Пореден сблъсък "Реал" - "Манчестър Сити" (до момента са 15 с по 5 победи за противниците и 5 равенства) излъчи жребият за 1/8-финалите на Шампионската лига, който построи цялата схема до финала в Будапеща на 30 май.
Другият натопорчен дуел е между актуалния носител на трофея ПСЖ и световния първенец "Челси". Английският тим би европейския шампион във финала на клубния мондиал в САЩ
Ето всички двойки в 1/8-финалите:
"Реал" (М, Исп) - "Манчестър Сити" (Анг)
"Будьо/Глимт" (Нор) - "Спортинг" (Л, Пор)
ПСЖ (Фр) - "Челси" (Анг)
"Нюкасъл" (Анг) - "Барселона" (Исп)
"Галагасарай" (Тур) - "Ливърпул" (Анг)
"Атлетико" (М, Исп) - "Тотнъм" (Анг)
"Аталанта" (Ит) - "Байерн" (Гер)
"Байер" (Л, Гер) - "Арсенал" (Анг)
Първите мачове са на 10 и 11 март, а реваншите - на 17-и и 18-и.
1/4-финали:
"Реал"/"Сити" - "Аталанта"/"Байерн"
ПСЖ/"Челси" - "Галатасарай"/"Ливърпул"
"Нюкасъл"/"Барселона" - "Атлетико"/"Тотнъм"
"Будьо"/"Спортинг" - "Байер"/"Арсенал"
Първите мачове са на 7 и 8 април, а реваншите - на 14-и и 15-и.
1/2-финалите
ПСЖ/"Челси"/"Галатасарай"/"Ливърпул" - Реал"/"Сити"/"Аталанта"/"Байерн"
"Нюкасъл"/"Барселона"/"Атлетико"/"Тотнъм" - "Будьо"/"Спортинг"/"Байер"/"Арсенал"
Първите мачове са на 28 и 29 април, а реваншите - на 6 и 7 май.