Нойер пред завръщане на терена

Вратарят Мануел Нойер е близо до завръщане за "Байерн" (Мюнхен), Треньорът на баварците Венсан Компани обаче не е сигурен дали ще може да се възползва от услугите му в предстоящия Дер Класикер срещу "Борусия" (Дортмунд) в Бундеслигата.

Според наставника, 39-годишният вратар се е възстановил от контузията си в прасеца по-рано от очакваното, но все още предстои да бъдат обсъдени следващите стъпки за него.

„Може да тренира с нас днес, а после ще го обсъждаме в часовете преди мача. Всичко е положително, но може да не е готов за утре. Разговаряме с Ману, но ако не е готов, ще играе Йонас Урбиг, който винаги го е замествал много добре", обясни наставникът на баварците.

Съботното дерби може да бъде и последното в кариерата на Нойер, ако той не поднови договора си с "Байерн", който изтича през лятото.