Екзекуторът на "Лудогорец" срещу "Брага" в 1/8-финалите на Лига Европа (жребий до финала)

Отстранилият "Лудогорец" в плейофите унгарски "Ференцварош" ще срещне в 1/8-финалите на Лига Европа португалския "Брага". Това реши жребият в Нион, който определи схемата до финала в Истанбул на 20 май.
"Щутгарт" - "Порто" изглежда най-интересният сблъсък в топ 16.
Жребий за 1/8-финалите:
"Генк" (Бел) - "Фрайбург" (Гер)
"Болоня" (Ит) - "Рома" (Ит)
"Ференцварош" (Унг) - "Брага" (Пор)
"Щутгарт" (Гер) - "Порто" (Пор)
"Панатинайкос" (Гър) - "Бетис" (Исп)
"Нотингам" (Анг) - "Мидтиланд" (Дан)
"Селта" (Исп) - "Лион" (Фр)
"Лил" (Фр) - "Астън Вила" (Анг)
Първите мачове са на 12 март, а реваншите - седмица по-късно.
Жребий за 1/4-финалите:
"Панатинайкос"/"Бетис" - "Ференцварош"/"Брага"
"Генк"/"Фрайбург" - "Селта"/"Лион"
"Щутгарт"/"Порто" - "Нотингам"/"Мидтиланд"
"Болоня"/"Рома" - "Лил"/"Астън Вила"
Първите мачове са на 9 април, а реваншите - на 16-и.
Жребий за 1/2-финалите:
"Панатинайкос"/"Бетис"/"Ференцварош"/"Брага" - "Генк"/"Фрайбург"/"Селта"/"Лион"
"Щутгарт"/"Порто"/"Нотингам"/"Мидтиланд" - "Болоня"/"Рома"/"Лил"/"Астън Вила"
Първите мачове са на 30 април, а реваншите на 7 май.