Екзекуторът на "Лудогорец" срещу "Брага" в 1/8-финалите на Лига Европа (жребий до финала)

Отстранилият "Лудогорец" в плейофите унгарски "Ференцварош" ще срещне в 1/8-финалите на Лига Европа португалския "Брага". Това реши жребият в Нион, който определи схемата до финала в Истанбул на 20 май.

"Щутгарт" - "Порто" изглежда най-интересният сблъсък в топ 16.

Жребий за 1/8-финалите:

"Генк" (Бел) - "Фрайбург" (Гер)

"Болоня" (Ит) - "Рома" (Ит)

"Ференцварош" (Унг) - "Брага" (Пор)

"Щутгарт" (Гер) - "Порто" (Пор)

"Панатинайкос" (Гър) - "Бетис" (Исп)

"Нотингам" (Анг) - "Мидтиланд" (Дан)

"Селта" (Исп) - "Лион" (Фр)

"Лил" (Фр) - "Астън Вила" (Анг)

Първите мачове са на 12 март, а реваншите - седмица по-късно.

Жребий за 1/4-финалите:

"Панатинайкос"/"Бетис" - "Ференцварош"/"Брага"

"Генк"/"Фрайбург" - "Селта"/"Лион"

"Щутгарт"/"Порто" - "Нотингам"/"Мидтиланд"

"Болоня"/"Рома" - "Лил"/"Астън Вила"

Първите мачове са на 9 април, а реваншите - на 16-и.

Жребий за 1/2-финалите:

"Панатинайкос"/"Бетис"/"Ференцварош"/"Брага" - "Генк"/"Фрайбург"/"Селта"/"Лион"

"Щутгарт"/"Порто"/"Нотингам"/"Мидтиланд" - "Болоня"/"Рома"/"Лил"/"Астън Вила"

Първите мачове са на 30 април, а реваншите на 7 май.