Само един клуб остана срещу шефа на щангите Асен Златев

Само един клуб остана срещу избора на Асен Златев за председател на Българската федерация по вдигане на тежести.
Олимпийският шампион от игрите в Москва още не е вписан като шеф заради жалбите на ЦСКА, "Аполон" (Стара Загора) и "Христо Бъчваров" (Сливен). Първите два клуба са оттеглили документите си и остана само този на бившия национален треньор Пламен Братойчев.
Ако Асен Златев не встъпи в длъжност вместо Стефан Ботев, федерацията може да бъде обявена във фалит и националите начело със световния шампион и рекордьор Карлос Насар да не участват на европейското в Грузия.