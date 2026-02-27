ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22373050 www.24chasa.bg

Само един клуб остана срещу шефа на щангите Асен Златев

3280
Новият президент на щангите Асен Златев Снимка Пламен Кодров

Само един клуб остана срещу избора на Асен Златев за председател на Българската федерация по вдигане на тежести.

Олимпийският шампион от игрите в Москва още не е вписан като шеф заради жалбите на ЦСКА, "Аполон" (Стара Загора) и "Христо Бъчваров" (Сливен). Първите два клуба са оттеглили документите си и остана само този на бившия национален треньор Пламен Братойчев. 

Ако Асен Златев не встъпи в длъжност вместо Стефан Ботев, федерацията може да бъде обявена във фалит и националите начело със световния шампион и рекордьор Карлос Насар да не участват на европейското в Грузия. 

Новият президент на щангите Асен Златев Снимка Пламен Кодров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви