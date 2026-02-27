Жребий за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, където са последните двама българи в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес в Нион бе изтеглен и жребият за 1/8-финалите в Лигата на конференциите, който оформи схемата до финала в Лайпциг на 27 май.

В топ 16 третия по сила клубен турнир са единствените 2 отбора с българско присъствие в Европа. Това са "Лех" (Познан) на младежкия национален вратар Пламен Андреев и АЕК, в чийто състав е националният защитник Мартин Георгиев.

Жребий за 1/8-финалите:

"Кристал Палас" (Анг) - АЕК (Кип)

"Сигма" (Чех) - "Майнц 05" (Гер)

"Лех" (Пол) - "Шахтьор" (Укр)

"Самсун" (Тур) - "Райо Валекано" (Исп)

АЗ (Алкмаар) - "Спарта" (Пр, Чех)

"Целие" (Слвн) - АЕК (Гър)

"Фиорентина" (Ит) - "Ракув" (Пол)

"Риека" (Хър) - "Страсбург" (Фр)

Първите мачове са на 12 март, а реваншите - седмица по-късно.

Жребий за 1/4-финалите:

"Лех"/"Шахтьор" - АЗ/"Спарта"

"Кристал Палас"/АЕК - "Фиорентина"/"Ракув"

"Самсун"/"Райо Валекано" - "Целие"/АЕК

Сигма"/"Майнц 05" - "Риека"/"Страсбург"

Първите мачове са на 9 април, а реваншите - на 16-и.

Жребий за 1/2-финалите:

"Лех"/"Шахтьор"/АЗ/"Спарта" - "Кристал Палас"/АЕК/"Фиорентина"/"Ракув"

"Самсун"/"Райо Валекано"/"Целие"/АЕК - Сигма"/"Майнц 05"/"Риека"/"Страсбург"

Първите мачове са на 30 април, а реваншите на 7 май.