“Лудогорец” приключи с Европа с над 10 млн. печалба

“Лудогорец” приключи европейското си участие с печалба от над 10 млн. евро. 14-кратните първенци у нас бяха елиминирани от унгарския си кошмар “Ференцварош” в плейофа на Лига Европа след загуба 0:2 в Унгария. И с общ резултат 2:3 разградчани напускат втория по значимост турнир на европейската футболна централа.

10,2 млн. евро означава, че “Лудогорец” е на 28-о място по спечелени пари от УЕФА от всички тимове, участващи в Лига Европа. Голяма част от отборите, които дори не стигнаха до плейоф, заработват повече от българския тим. В тази сума обаче не влизат приходите от билети, тв права и т.н. Така че парите в касата на “Лудогорец” от участието в Европа през сезон 2025/2026 ще се покачат още.

Така за българския първенец остана само борбата на местно ниво. За първи път в новата си история клубът от Разград изостава на 10 точки от лидера в първенството “Левски”. За купата пък играчите на Пер-Матиас Хьогмо ще се изправят срещу ЦСКА в 1/2-финалите.

“Разочаровани сме. Ще се борим за всяка една точка в първенството”, каза норвежкият треньор на “Лудогорец” след поражението от унгарския шампион.