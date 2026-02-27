Нови 2 медала за България от купа "Странджа"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Росенов продължава перфектната си серия на боксовия турнир за купа "Странджа". Носителят на трофея в последните 4 години достигна до полуфиналите в категория до 60 килограма в зала "София".

Националът демонстрира скорост и техника, за да преодолее съпротивата на значително по-високия от него монголец Буяндалай Баярху.

22-годишният русенец записа 18-та поредна победа в турнира. Успехът му осигури минимум бронзов медал.

В събота Росенов ще играе за място на финала срещу Уилиям Хюит (Англия).

Асен Радев осигури още един медал за България на Купа "Странджа". В категория до 55 килограма националът изигра страхотен мач и си проправи път към полуфиналите на 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа. Той вдигна трибуните на крака с блестящ обрат. Радев се справи с класния представител на Турция Баран Киркгьозлер.

На полуфинал утре българинът ще се изправи срещу украинеца Максим Зименко (Украйна).