ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦИК назначи Районните избирателни комисии за Пловд...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22375089 www.24chasa.bg

Нови 2 медала за България от купа "Странджа"

1948
Радослав Росенов (вляво) Снимка: БФБокс

Радослав Росенов продължава перфектната си серия на боксовия турнир за купа "Странджа". Носителят на трофея в последните 4 години достигна до полуфиналите в категория до 60 килограма в зала "София".

Националът демонстрира скорост и техника, за да преодолее съпротивата на значително по-високия от него монголец Буяндалай Баярху.

22-годишният русенец записа 18-та поредна победа в турнира. Успехът му осигури минимум бронзов медал.

В събота Росенов ще играе за място на финала срещу Уилиям Хюит (Англия).

Асен Радев осигури още един медал за България на Купа "Странджа". В категория до 55 килограма националът изигра страхотен мач и си проправи път към полуфиналите на 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа. Той вдигна трибуните на крака с блестящ обрат. Радев се справи с класния представител на Турция Баран Киркгьозлер.

На полуфинал утре българинът ще се изправи срещу украинеца Максим Зименко (Украйна).

Радослав Росенов (вляво) Снимка: БФБокс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите