“Реал” (М) - “Манчестър Сити” стана сблъсък №2 в Шампионската лига

“Арсенал” с уникален късмет и истински шанс за триумф

Дуелът между “Манчестър Сити” и “Реал” (М) се превърна в №2 в историята на Шампионската лига. Англичани и испанци отново ще се изправят един срещу друг, отреди жребият за 1/8-финалите в турнира на богатите.

Двата тима явно са орисани да се изправят един срещу друг, тъй като за последните 5 години се падат да играят един срещу друг всеки сезон. През 2025 г. “кралският” клуб елиминира четата на Пеп Гуардиола.

До момента в историята на най-комерсиалния турнир колосите са се изправяли един срещу друг 15 пъти. Балансът пък е напълно равен - по 5 победи за двата тима и 5 равенства. “Сити” има с един гол повече от “кралския” тим - 26 срещу 25.

А с двата предстоящи мача от елиминациите бройката на срещите между манчестърци и мадридчани ще нарасне на 17. С толкова дуели в турнира са “Реал” и “Ювентус”. И така пред този връх по най-чести мачове в Шампионската лига остана само “Реал” срещу “Байерн” (М), които са общо 22.

Първите мачове са на 10 и 11 март, а реваншите седмица по-късно. Голямата звезда на “Реал” Килиан Мбапе няма да играе на срещата в Испания, когато неговият тим е домакин. Френският ас на отбора е с контузия.

“Колкото повече играем срещу “Реал”, толкова по-добри ставаме”, каза мениджърът на “Сити” Пеп Гуардиола.

След тегленето на жребия за 1/8-финалите пък, както бе и миналата година, е ясен пътят на всички към финала. Отново съдбата направи така, че да има мечтан сблъсък за трофея - “Реал” срещу “Барса”. Това обаче е адски трудно да се случи, тъй като рекордьорът по отличия от Шампионската лига попадна в трудния поток. Ако елиминира “Сити” на Пеп, на 1/4-финал най-вероятно “белият балет” ще очаква “Байерн” (М). А на стъпало преди финала - един измежду ПСЖ - “Челси” и “Галатасарай” - Ливърпул”.

“Проблемите са за другите отбори, които трябва да играят срещу нас. Ключовият момент от сезона предстои”, каза предводителят на шампиона от миналата година ПСЖ Луис Енрике, попитан какво мисли за задаващите се мачове срещу “Челси”.

Иначе лидерът след същинската фаза “Арсенал” е големият победител от жребия. Лондончани започват елиминациите срещу “Байер” (Леверкузен). Евентуално след това съперник ще е победителят от двойката “Спортинг” (Лисабон) и сензацията Бодьо/Глимт. На полуфинал може да дойде “Барселона” или “Атлетико” (М), които ще премерят сили, ако отстранят съответно “Нюкасъл” и “Тотнъм”.

Жребият може и да е добър за “Арсенал”, но статистиката казва друго. Историята показва, че в пет елиминационни двубоя срещу англичани “Байер” (Леверкузен) е продължил четири пъти.

След като пътят на всички отбори до големия финал в Будапеща на 30 май е ясен, Opta дава най-голям шанс “Арсенал” да спечели за първи път в историята си Шампионската лига. Прогнозата дава 27,4% възможност лондончани да триумфират в края на май.

Второто място е за “Байерн” (Мюнхен) - 14,28%. Следват “Ливърпул” (12,83%) и “Манчестър Сити” (10,79%).

Миналогодишният първенец “Пари Сен Жермен” пък получава едва 4,64%. 2,78% е шансът “Реал” да вземе 16-ата купа в историята си.

Най-малка възможност суперкомпютърът предвижда за “Галатасарай” - 0,17%. Чудото от Норвегия “Бодьо/Глимт” е с 0,39%.

