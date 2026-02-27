В музея на “Армията” ще има и медал от олимпийските игри

Новият музей на ЦСКА на “Българска армия” още не е отворен, но вече започна да набавя все по-ценни отличия и артикули, които са свързани с историята на рекордьора по титли на България.

Едно от тях ще е бронзов медал от олимпиадата в Мелбърн през 1958 г. Отличието е дарено на музея на “Армията” от Иван Ракаров, син на легендарния бранител на “червените” Кирил Ракаров.

Той е един от героите в първия ни велик отбор от 50-те и 60-те години на миналия век и е 11-кратен шампион на България с екипа на ЦСКА.

Освен медала от игрите в Австралия Ракаров дари на музея на “червените” и последните обукви на татко си.

Отделно от това привърженици на ЦСКА се включиха в кампанията “Армейска памет” и дариха ценни артикули и колекционерски предмети от историята на клуба.

“Минко Радевски от София ни изненада с оригинален футболен шал от една от най-запомнящите се победи на ЦСКА през новия век – през 2005 г. на “Анфийлд”, когато тимът на Миодраг Йешич надделя над действащия европейски шампион “Ливърпул” с 1:0 след попадение на Валентин Илиев. Самият Радевски е присъствал на двубоя, носейки въпросния шал, който от тогава до днес го е придружавал на всеки мач на любимия отбор.

Уникален сак за футболни обувки пък е предложението на друг верен привърженик – Петър Стефанов. Оригиналната кожена раница носи гордо емблемата на ЦДНА и по разказа на Стефанов вероятно е служила вярно на някоя от звездите на великия ни тим от 50-те години”, написаха още от “червените”.

