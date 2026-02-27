ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Играч на “Левски”: Целият отбор вярва, че ще станем шампиони

2936
Никола Серафимов започна като титуляр в последните няколко мача за “сините”. Но се очаква в предстоящия срещу “Локо” (Сф) на “Герена” в неделя да остане на пейката. СНИМКИ: STARTPHOTO.BG

Целият отбор на “Левски” вярва, че в края на сезона сушата от липса на титла ще приключи.

Това стана ясно от интервю на един от защитниците на столичани - Никола Серафимов. “Сините” имат аванс от 10 точки пред “Лудогорец” на върха в т.нар. роден елит. До края на шампионата остават 14 мача.

“Да, вярвам, че “Левски” ще стане шампион. Всеки от нас вярва, че това ще се случи. Но само това не е достатъчно. Не бива да ни заблуждава това, че имаме 10 точки преднина, защото във футбола всичко се променя бързо, за една нощ, както се казва. Но всичко зависи само от нас. На всяка тренировка трябва да работим както досега, а дори и повече. Нужно е във всеки мач да влизаме с мисълта, че можем да направим нещо голямо за клуба, за нашите привърженици. И се надявам, че в края на сезона ще можем да постигнем целта”, каза северномакедонският бранител в интервю за ютуб канала на генералния спонсор на “сините”.

В същото време испанският вестник AS похвали работата на треньора на “Левски” Хулио Веласкес в голям материал.

