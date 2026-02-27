"Черноморец" и бивш елитен тим от Италия се договориха за юношески национал

"Черноморец" и бившият тим от елита на Италия "Салернитана" са сключили предварителен договор за правата на 17-годишния голаджия от школата на бургаския клуб Ростислав Костенски.

Тийнейджърът с 23 гола в 11 мача за дублиращия тим на "акулите" вече фигурира в списъка на националния селекционер в тази възрастова група Светослав Петров. Договорът на ниво клуб - клуб със "Салернитана" е за срок от 3 години и ще влезе в сила от лятото.

Като начало Костенски ще рита в Примавера 2 с 19-годишните. Ще бъде следен под лупа от треньорите на представителния мъжки тим на "Салернитана", който сега е в Серия С, но води битка за второто ниво на италианския футбол, съобщи за "24 часа" бившият футболист на "Черноморец" и настоящ спортен директор на клуба Слави Костенски.