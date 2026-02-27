Хокейните суеверия в НХЛ - брадата, докосване на трофея, хвърляне на октоподи на леда

Този месец имаше петък 13-ти, което ме вдъхнови да разгледам различните суеверия в хокея.

Номер 13, както и числото 13 винаги са ми били любими още от малко дете, когато живеех, заедно с родителите ми в Торонто, Канада. Всичко се дължи на легендарния шведски капитан на "Торонто Мейпъл Лийфс" - Матс Сундин, който играеше именно с номер 13.

Това ме поставя в доста приятната компания на певицата и актриса Тейлър Суифт, която има много силен афинитет към числото 13. В момента тя ни дава надежда, че перфектно си е паснала с Травис Келси (американски футбол), който носи фланелка с номер 87. Събрани заедно любимите им числа правят сумата от общо 100. Това си е истинска цялост, даже Ед Шийрън би запял „Пърфект".

Суеверията в хокея може да разделим на два типа: отборни и индивидуални. С изключението на малцина играчи всички много стриктно спазват отборните суеверия. Да кажем, че ако не ги спазват, биват посъветвани, че е много добре да започнат!

Вероятно най-популярното суеверие, започнало от "Ню Йорк Айлъндърс" през 80-те години е плейофната брада. Играчите спират да се бръснат в началото на плейофите и продължават, докато отборът им не спечели купа "Стенли" или не бъде елиминиран. Брадата на хокеистите често бива доста коментирана тема. Изобщо няма да бъде лоша идея някой ден да напиша статия за Джо Торнтън (ако имате време си заслужава да напишете в Google "Jumbo Joe Thornton", за да видите негова снимка).

На някои хора брадата им отива повече, отколкото на други, така че ако имате хубава брада, гордейте се. Този ритуал е споделен и от феновете, особено в Канада. С настъпването на април и започването на плейофите голяма част от мъжкото население там започва да пуска брада.

Друга опасност, която е надвиснала над хокеистите е проклятието на трофеите на конференциите. Много отбори отказват да докосват трофеите „Принцът на Уелс" (връчван на победителя в Източната конференция) или „Кларънс Кембъл" (съответно в Западната), след като спечелят финалите на своята.

Смята се, че докосването на какъвто и да е трофей преди мачовете за купа "Стенли" носи лош късмет за финала. Много интересно е да се добави, че през последните години отборите сменят предпочитанията си. Ако докоснат и това им донесе успех, то със сигурност докосват отново, ако стигнат до този момент. Всичко е много интересна въртележка.

Съществува традиция на феновете на "Детройт Ред Уингс", датираща чак от далечната 1952 г. Това е прословутото мятане на октопод на леда. Винаги съм намирал специално тази традиция за изключително отвратителна и гнусна.

Иначе идеята тогава е била, че осемте пипала на октопода символизирали осемте победи, които били необходими тогава за спечелване на купа "Стенли". За сравнение с изминаването на годините в момента са нужни общо 16 победи. Трябват по 4 победи в 4-те кръга в плейофната фаза на Националната хокейна лига.

Преминаваме към индивидуалните с един от най-суеверните играчи – Сидни Кросби, или както също е известен Капитан Канада. Той е роден на 7 август 1987 г. в Коул Харбър, Нова Скотия.

Много любопитен факт за него е, че неговият легендарен номер 87 е избран именно заради датата му на раждане. В северноамериканския формат датата се изписва като 8/7/87. Тоест 87 се намира цели два пъти в рождената му дата. Тази символика е толкова важна за него, че дори заплатата му в „Питсбърг Пингвинс" дълги години беше фиксирана на точно 8,7 милиона долара на сезон.

Твърди се, че в дните когато има мач никога не говори с майка си. Трите пъти, когато е говорил, е имал лоши контузии и оттогава е спрял. Аз лично силно се съмнявам в това твърдение. Друго твърдение за него е че продължава да използва колежанския си класически бандаж и защитна чашка (jockstrap&cup), което е изумително.

Почти всеки един хокеист има свои собствени ритуали. Но има няколко, които се споделят от доста играчи. В момента едно от най-модерните суеверия също е вдъхновено от Кросби. То е свързано с първия играч, който да излезе на леда и последния играч, който да го напусне. Така се стига до много комични ситуации и моменти на изчакване.

Традиционно прието е ветеранът да има предимство и по-младия играч да му отстъпи това право. Винаги е имало голямо надлъгване между Кросби и Евгени Малкин – кой да влиза пръв на леда. Макдейвид например стриктно спазва да бъде последният играч, който напуска леда.

Обличането на хокейната екипировка си е суеверие само по себе си. Тук възможностите са буквално хиляди. Абсолютно всеки играч поставя екипировката си по свой собствен начин. Това всъщност важи още от детските нива на играта. Връзването на връзките също си е много отработено.

Относно стиковете също си има суеверия и хокеистите в Националната хокейна лига често си го сменят, ако сметнат, че в даден момент не им върви с него.

Изборът на лента за стика – дали тя ще бъде бяла или черна, също крие интересни размисли. Половината от играчите вярват, че черната лента се слива с шайбата и така е по-трудно на вратаря да я фокусира. Докато останалите смятат, че бялата е по-добра, защото тогава стикът се слива с леда.

Великият Уейн Грецки от своя страна постоянно е пиел диетична кола. Всички източници твърдят, че той е имал много строг ред на напитки, които е пиел по време на мач, като той е бил: диетична кола, вода, възстановяваща напитка и отново диетична кола.

Едно от най-забавните суеверия принадлежи на легендарния канадски вратар Патрик Роа. Твърди се, че през целия мач той си говори с гредите си, почуква ги е за късмет със стика си и даже на някои им е давал имена, но това последното никога публично не го е признавал.

Завършвам със суеверието на любимия ми играч – Александър Овечкин. Той е емблематичен с това, че играе с жълти връзки на кънките си.