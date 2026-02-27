Слабо начало провали националите в европейската квалификация в Норвегия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България отстъпи пред Норвегия 67:76 (16:29, 17:17, 14:16, 20:14) като гост във втората си среща от група В на предварителните квалификации за европейското по баскетбол през 2029 година. Така нашите допуснаха първа загуба в групата, а съставът на Норвегия постигна втора победа и оглави временното класиране.

За националите предстои гостуване на Армения на 2 март, а в последния си двубой от тази фаза ще приемат норвежците на 5 юли.

Селекционерът Любомир Минчев не можеше да разчита на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, който се възстановява от травма.

Слаба първа четвърт на нашия отбор позволи на домакините за поведат с двуцифрена разлика, която те поддържаха.

Общо 10 национални отбора се конкурират в настоящия първи етап на европейските предквалификации. Те са разделени в една група от четири състава и две от по три тима. Четири състава - победители в трите групи и най-добрият втори отбор ще се класират за втория кръг.