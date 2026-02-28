ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Дечев: Смените на директори на областни дирек...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22377781 www.24chasa.bg

Спортното министерство гарантира подготовката на щангистите за Евро 2026

1244
Министерството на младежта и спорта СНИМКА: ММС

След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база "Спортпалас", съобщиха от пресцентъра на ведомството. По този начин се гарантира нормалното протичане на подготовката на състезателите за предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми през април 2026 г.

Министерството на младежта и спорта няма да допусне нито един състезател да бъде лишен от възможността да тренира.

Министерството и Национална спортна база ЕАД ще продължат да съдействат активно за намирането на устойчиво и дългосрочно решение на възникналата ситуация, така че подготовката на състезателите да протича безпрепятствено и да се осигури стабилност за бъдещите им участия.

Министерството на младежта и спорта СНИМКА: ММС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите