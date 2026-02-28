Спортното министерство гарантира подготовката на щангистите за Евро 2026

След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база "Спортпалас", съобщиха от пресцентъра на ведомството. По този начин се гарантира нормалното протичане на подготовката на състезателите за предстоящото Европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми през април 2026 г.

Министерството на младежта и спорта няма да допусне нито един състезател да бъде лишен от възможността да тренира.

Министерството и Национална спортна база ЕАД ще продължат да съдействат активно за намирането на устойчиво и дългосрочно решение на възникналата ситуация, така че подготовката на състезателите да протича безпрепятствено и да се осигури стабилност за бъдещите им участия.