Меси на среща с Тръмп в Белия дом

Отборът на "Интер Маями", начело с Лионел Меси, ще отпразнува първата шампионска титла от Мейджър Лийг Сокър в клубната история с посещение в Белия дом на 5 март, съобщиха изданията The Athletic и Miami Herald.

Вестник Herald цитира източник, който посочва, че „всички" от клуба ще присъстват, за да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп, което означава, че се очаква и Меси да бъде там. Визитата е планирана два дни преди тимът на "Интер' да се изправи срещу "Ди Си Юнайтед" във Вашингтон.

Много шампиони от МЛС са били почитани на церемонии в Белия дом, включително отборът на "Кълъмбъс Крю" през септември 2024 година, след като спечели титлата предишния сезон.

Първенецът за 2024-а "Лос Анджелис Галакси" не отиде в Белия дом миналата година, но беше почетен там след спечелването на титлите през 2011-а, 2012-а и 2014 година. Сред играчите, които се срещнаха с президента Барак Обама, за да отпразнуват шампионския трофей през 2011 година, беше тогавашната звезда на "Галакси" Дейвид Бекъм, сега съсобственик на "Интер Маями".

До момента Лионел Меси никога не е посещавал Белия дом.