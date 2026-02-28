ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Веласкес разучил перфектно "Локо" (Сф), отличи Спа...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22378244 www.24chasa.bg

Само Радо Янков мина квалификациите за световната купа в Криница

2972
Тервел Замфиров и Радослав Янков Снимка: Startphoto.bg

Само Радослав Янков се класира за елиминациите на старта от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша). Той зае 9-ото място в квалификацията и ще се изправи срещу Дарио Кавицел (Швейцария) в 1/8-финалите следобед.

Тервел Замфиров остана 18-и, само на 5 стотни от 16-ото място, което бе заето от легендата и настоящ олимпийски шампион Бенямин Карл (Австрия). Александър Кръшняк направи само едно спускане, като остана 19-и на трасето си и дори не се класира за второто.

При жените Малена Замфирова също отпадна, като направи грешка в първото си спускане и в крайна сметка се класира ня 25-о място в квалификацията.

Тервел Замфиров и Радослав Янков
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите