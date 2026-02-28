Само Радо Янков мина квалификациите за световната купа в Криница

Само Радослав Янков се класира за елиминациите на старта от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша). Той зае 9-ото място в квалификацията и ще се изправи срещу Дарио Кавицел (Швейцария) в 1/8-финалите следобед.

Тервел Замфиров остана 18-и, само на 5 стотни от 16-ото място, което бе заето от легендата и настоящ олимпийски шампион Бенямин Карл (Австрия). Александър Кръшняк направи само едно спускане, като остана 19-и на трасето си и дори не се класира за второто.

При жените Малена Замфирова също отпадна, като направи грешка в първото си спускане и в крайна сметка се класира ня 25-о място в квалификацията.