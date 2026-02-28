ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА с последното ново попълнение срещу "Септември"

Факундо Родригес Снимка: instagram.com/facundorodriguez.6/

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група за днешния двубой срещу "Септември" от 23-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 17:30 ч. на Националния стадион „Васил Левски".

В групата е новото попълнение в състава - аржентинският защитник Факундо Родригес.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор,. Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой, Йоанис Питас.

