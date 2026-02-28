Веласкес разучил перфектно "Локо" (Сф), отличи Спас Делев

Треньорът на „Левски" сподели очакванията си преди мача с „Локомотив" (Сф) и засипа с похвали съперника.

Срещата е утре на "Герена", а "сините" са лидери в подреждането с 10 точки преднина пред "Лудогорец".

„Тренираме нормално с изключение на Фабиен, който няма да може да тренира няколко седмици, както и Рилдо, който има лек проблем и се възстановява. Тези двамата няма да попаднат в групата, с всички останали всичко е наред. Относно промени в състава утре ще разберете", започна Веласкес.

„Много пъти може да има фактори, които можеш да контролираш и такива, които са извън твоя контрол. Що се отнася до Фабиен той е добро момче, добър човек и наистина е много жалко. Той е с добро сърце и добре тренира, но във футболно отношение не можем да разчитаме постоянно на него още от миналия сезон. Жалко е, защото в последния мач се включи добре и ми хареса. Но реалността е такава. Оттук-насетне медицинският щаб и клуба търси причини и решения за тази ситуация. Истина е, че не е добре за него, както и за целия отбор, защото това е една опция по-малко. Това се случва понякога и както ви казах не винаги е точно и пределно ясна причината, поради която се случват тези неща. Аз мога да стигна до там, докъдето се простират моите компетентности. Аз съм треньор, оттам-нататък медицинският щаб и клубът трябва да търсят решения", коментира травмата на Фабиен испанският специалист.

„Локо" (Сф) са боеспособен здрав отбор с доста футболисти, които играят зад линията на топката. Работят доста върху статичните положения и това си личи. Силни са в тази част. Трябва да погледнем всичко от всички страни, защото последният им мач бе отложен. Двата мача преди този доста определящо за играта бе състоянието на терена. Имам огромно уважение към съперника. Ще пристигнат на нашия стадион, за да ни затруднят и да вземат нещо. Ние с нашите аргументи ще се опитаме да отведем мача там, където искаме, за да го спечелим", каза Веласкес по адрес на утрешния съперник.

„Има един играч, на който ако не му обърнеш внимание, може да ти създаде проблеми. Това е Делев. Добре участва в преходите в атака и в защита. Неговото позициониране определя динамиката на целия отбор. Трябва да контролираме това нещо. Макун тренира наравно с останалите в отбора. Трябва да вдигне качеството в тренировките, но без съмнение може да вземе участие. Друг е въпросът колко време ще може да играе, но добре му понасят натоварванията.

„Не съм казал, че играят защитно. Когато не притежават топката добре се защитават. Но когато я притежават атакуват също добре. Не вярвам в тази концепция за офанзивна и дефанзивна игра. Всички трябва да знаят как да участват в двете фази. Във връзка с това какво притежава някои отбори се чувстват по-добре с топка или по-добре без топка. Те определено като всеки отбор се стараят да са добри в единоборства. Те не ги търсят специално. Изключително много уважавам техния отбор и треньор. Що се отнася на ниво футбол, колкото пъти съм срещал треньора на „Локомотив" толкова пъти е показвал страхотно уважение и явно е страхотен човек. Доста добре се справят при статичните положения, доста консистентен отбор са. Ние трябва да наложим нашия модел за игра. И преди всичко да ги накараме да се защитават в пространства, където не им е удобно. Като всеки друг мач трябва да отговорим на физическото присъствие на съперника", завърши Веласкес.