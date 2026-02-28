Усик ще защитава титлата си край египетските пирамиди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олександър Усик ще защитава титлата си на WBC в тежка категория срещу нидерландския кикбоксьор Рико Ферховен на 23 май на пирамидите в Гиза в Египет, съобщи списание Ring.

Украинският трикратен безспорен шампион по бокс държи титлите на IBF, WBA и WBC, след като освободи пояса на WBO.

39-годишният боксьор не е излизал на ринга, откакто победи британеца Даниел Дюбоа на стадион „Уембли" в Лондон миналия юли.

„Уважавам неговия път - той наистина е „Краля на кикбокса". Но това е бокс - различна игра, със свои собствени правила и свои собствени крале", каза Усик, който има баланс от 24 победи и 0 загуби.

„Готов съм и очаквам с нетърпение да се срещна с него на ринга. Ще бъде уникално преживяване и за двама ни и знам, че феновете също са развълнувани. Предстои голяма нощ."

Битката „Слава в Гиза" ще бъде излъчвана на живо по DAZN.

„Прекарах 12 години като безспорен шампион по кикбокс в тежка категория и постигнах всичко, което си бях поставил за цел", каза 36-годишният Ферховен пред The Ring.

„Но престоят на върха толкова дълго не отне глада, а го засили. Усик е безспорният шампион в бокса. Това е видът предизвикателство, което ме мотивира. Безспорен срещу безспорен."