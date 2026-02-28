ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22378666 www.24chasa.bg

Усик ще защитава титлата си край египетските пирамиди

3188
Президентът на бокса у нас Красимир Инински заедно с Усик. Снимка: БФ Бокс

Олександър Усик ще защитава титлата си на WBC в тежка категория срещу нидерландския кикбоксьор Рико Ферховен на 23 май на пирамидите в Гиза в Египет, съобщи списание Ring.

Украинският трикратен безспорен шампион по бокс държи титлите на IBF, WBA и WBC, след като освободи пояса на WBO.

39-годишният боксьор не е излизал на ринга, откакто победи британеца Даниел Дюбоа на стадион „Уембли" в Лондон миналия юли.

„Уважавам неговия път - той наистина е „Краля на кикбокса". Но това е бокс - различна игра, със свои собствени правила и свои собствени крале", каза Усик, който има баланс от 24 победи и 0 загуби.

„Готов съм и очаквам с нетърпение да се срещна с него на ринга. Ще бъде уникално преживяване и за двама ни и знам, че феновете също са развълнувани. Предстои голяма нощ."

Битката „Слава в Гиза" ще бъде излъчвана на живо по DAZN.

„Прекарах 12 години като безспорен шампион по кикбокс в тежка категория и постигнах всичко, което си бях поставил за цел", каза 36-годишният Ферховен пред The Ring.

„Но престоят на върха толкова дълго не отне глада, а го засили. Усик е безспорният шампион в бокса. Това е видът предизвикателство, което ме мотивира. Безспорен срещу безспорен."

Президентът на бокса у нас Красимир Инински заедно с Усик. Снимка: БФ Бокс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите