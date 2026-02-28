ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Божидар Краев с гол №2 в Австралия за тази година

Божидар Краев Снимка: facebook.com/wswanderersfc/

Божидар Краев се разписа при победата на "Уестърн Сидни Уондърърс" над "Макартър" с 4:0 като гост в двубой от 19-ия кръг на австралийската елитна дивизия.

Бившият национал започна като титуляр и отбеляза втория гол за гостите в 24-ата минута на мача.

Краев остана на терена до 87-ата минута, когато бе заменен.

За бившия играч на "Левски" това бе втори гол през новата година в Австралия.

Отборът на пък "Уестърн Сидни Уондърърс" прекъсна неубедителната серия в последните си срещи, записвайки пета победа за сезона, като заема предпоследната, 11-а позиция във временното класиране.

Божидар Краев Снимка: facebook.com/wswanderersfc/

