ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция предупреди гражданите си в Иран: Не излизай...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22378764 www.24chasa.bg

Марко Одермат се изравни по победи в световната купа с Херминатора

3744
Марко Одермат Снимка: FIS

Провалилият се на олимпиадата Марко Одермат (не взе нито една титла) спечели спускането за мъже от световната купа по ски-алпийски дисциплини в германския курорт Гармиш-Партенкирхен.

Така 28-годишният швейцарец записа победа №54 в надпреварата и се изравни на третото място с Херман Майер-Херминатора във вечната класация при мъжете. Пред тях са само друг австриец Марсел Хиршер с 67 победи, и шведската легенда Ингемар Стенмарк с 86.

Триумфът на Швейцария в Гармиш-Партенкирхен бе пълен, след като призовата тройка допълниха други двама представители на тази страна. Алекси Моне остана втори с изоставане от само 0,04 сек след Одермат. Трети е Стефан Рогентен на 0,98 сек.

Марко Одермат Снимка: FIS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите