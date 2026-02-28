Марко Одермат се изравни по победи в световната купа с Херминатора

Провалилият се на олимпиадата Марко Одермат (не взе нито една титла) спечели спускането за мъже от световната купа по ски-алпийски дисциплини в германския курорт Гармиш-Партенкирхен.

Така 28-годишният швейцарец записа победа №54 в надпреварата и се изравни на третото място с Херман Майер-Херминатора във вечната класация при мъжете. Пред тях са само друг австриец Марсел Хиршер с 67 победи, и шведската легенда Ингемар Стенмарк с 86.

Триумфът на Швейцария в Гармиш-Партенкирхен бе пълен, след като призовата тройка допълниха други двама представители на тази страна. Алекси Моне остана втори с изоставане от само 0,04 сек след Одермат. Трети е Стефан Рогентен на 0,98 сек.