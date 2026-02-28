Зографски 25-и на ски полети в Австрия

Владимир Зографски зае 25-о място в старта от световната купа по ски полети в Кулм (Австрия). В първия си опит най-добрият български скачач се приземи след 198,5 метра, но във втория постигна само 185 и падна в класирането.

С изключителен втори скок от 228,5 метра провалилият се на олимпиадата Домен Превц (Словения) препарира съперниците си и спечели победата. В първия си опит той прелетя 213,5 метра и бе втори в подреждането след Щефан Ембахер (Австрия). В крайна сметка Ембахер бе изпреварен само с 1,1 точки. Трети на подиума се качи още един австриец Йонас Шустер, следван от сънародниците си Даниел Чофениг и Максимилиан Отнер.