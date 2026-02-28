ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев си тръгва от "Черно море"?

5520
Илиан Илиев

Треньорът Илиан Илиев загатна, че може да напусне футболния клуб "Черно море". Спецът стори това след поражението на неговия отбор с 1:2 от "Добруджа". Така варненци още нямат победа през новата година.

Илиев е най-дълго задържалият се треньор на роден тим. Той пое клуба на 28 декември 2017 година, или казано иначе е начело на "Черно море" над 8 години.

"Да ви кажа честно, може да има промяна не от гледна точка на футболистите. Ще разберете. Може и да е свързана с моята позиция. Дали е емоция? Няма значение, дайте да не извличаме от едно изречение някакви поуки. Като има нещо, ще ви кажем", каза бившият национален селекционер след поражението от новака в Първа лига.

Илиан Илиев

