Илиан Илиев си тръгва от "Черно море"?

Треньорът Илиан Илиев загатна, че може да напусне футболния клуб "Черно море". Спецът стори това след поражението на неговия отбор с 1:2 от "Добруджа". Така варненци още нямат победа през новата година.

Илиев е най-дълго задържалият се треньор на роден тим. Той пое клуба на 28 декември 2017 година, или казано иначе е начело на "Черно море" над 8 години.

"Да ви кажа честно, може да има промяна не от гледна точка на футболистите. Ще разберете. Може и да е свързана с моята позиция. Дали е емоция? Няма значение, дайте да не извличаме от едно изречение някакви поуки. Като има нещо, ще ви кажем", каза бившият национален селекционер след поражението от новака в Първа лига.