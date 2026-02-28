ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България с първи финалист на боксовата купа "Странджа"

Златислава Чуканова Снимка: БФ БОКС/Startphoto.bg

България има своя първи финалист на купа „Странджа". В категория до 51 килограма Златислава Чуканова ще боксира за златния медал в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Носителката на трофея от миналата година показа класа и в типичния си стил, с много комбинации и активна атака, се наложи над класната боксьорка от Армения Ануш Григорян.

Златислава Чуканова взе комфортна преднина след първите два рунда. Това й даде възможност да е по-предпазлива в третия по пътя към победата с 3:2 съдийски гласа. Така утре българката ще атакува нова титла в кариерата си. От златния медал я дели Феруза Казакова (Узбекистан).

Златислава Чуканова Снимка: БФ БОКС/Startphoto.bg

